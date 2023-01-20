دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغردون في موقع تويتر لقطات مصورة أظهرت رد فعل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على هدف كريستيانو رونالدو، في مباراة نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

وأظهرت اللقطات فرحة تركي آل الشيخ، احتفالا بأول أهداف النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما.

ونجح رونالدو، يوم الخميس، في هز شباك النادي الباريسي في مناسبتين، من علامة الجزاء ومن تسديدة داخل الصندوق.

ومنح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد مستواه العالي الذي ظهر عليه خلال 61 دقيقة من زمن المباراة.

وخسر رفاق رونالدو مباراة "كأس موسم الرياض" من أمام زملاء ليونيل ميسي بخمسة أهداف مقابل أربعة.