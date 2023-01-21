نشر السبت ، 21 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة ناديي ساوثهامبتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لدقائق معدودة، بسبب تحليق طائرة بدون طيار فوق أرض ملعب "سانت ماري".

وأوقف حكم الساحة، مايكل سالزبوري، المباراة عند الدقيقة 42، وطالب لاعبي الفريقين بالدخول إلى غرف الملابس، بعد مشاهدة طائرة بدون طيار تحلق فوق المستطيل الأخضر.

وتمّ إعلام الجمهور بذلك، وأنه يتعين على اللاعبين الدخول إلى غرف الملابس من أجل سلامتهم.

وتوقفت المباراة لما يقرب من عشر دقائق، قبل أن يتمّ استئنافها وإعادة اللاعبين إلى ميدان الملعب.

واستطاع نادي أستون فيلا بعد استئناف المباراة أن يهزّ شباك مضيفه ساوثهامبتون، ليفوز عليه بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 21 في مسابقة (البريميرليغ).

سبق أن شهدت الملاعب الإنجليزية حادثة مماثلة خلال مباراة برينتفورد و وولفرهامبتون واندررز، في منافسات الموسم الماضي.