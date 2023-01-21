محكمة إسبانية تأمر بحبس البرازيلي داني ألفيش بتهمة "الاعتداء الجنسي"

(CNN) -- قال المكتب الصحفي للمحكمة العليا في كاتالونيا، في بيان، يوم الجمعة، إن قاض أمر بحبس اللاعب البرازيلي داني ألفيش احتياطيا بدون كفالة، حيث يخضع اللاعب للتحقيق بتهمة "الاعتداء الجنسي".

وجاء في البيان: "استقبل قاضي التحقيق لاعب كرة القدم داني ألفيش، المتهم من قبل سيدة بارتكاب اعتداء جنسي مزعوم، في أحداث يُزعم أنها وقعت في ملهى في برشلونة، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول".

وأضاف البيان: "أمر القاضي بحبس اللاعب دون كفالة، وسمح له بإمكانية تلقي اتصالات".

وبحسب المكتب الصحفي للمحكمة، أدلت السيدة التي قدمت الشكوى ضد لاعب "السامبا" بشهادتها يوم الجمعة أمام قاضي التحقيق، كما فعل شاهد عيان.

وأضاف أنه تم الاستماع إلى الشهادة المنفصلة للسيدة ومحاميها، وألفيش ومحامي دفاعه، إلى جانب المدعي العام وقاضي التحقيق.

وذكر المكتب الصحفي أن قاضي التحقيق لم يعلن مضمون شهادة السيدة.

وكان المكتب الإعلامي للشرطة قال، لشبكة CNN، في وقت سباق من يوم الجمعة، إن اللاعب البرازيلي قُبض عليه ثم اقتيد إلى المحكمة، وبعد ساعات، مثل أمام قاضي التحقيق.

وتواصلت CNN مع أونيفرسيداد ناسيونال المكسيكي، النادي الحالي لألفيش، لكنه لم يرد على الفور.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، نفى ألفيش، قبل أسبوعين، في مقطع فيديو بثه البرنامج التلفزيوني الإسباني "Y Ahora Sonsoles"، الاتهامات الموجهة إليه.

يذكر أن داني ألفيش، هو أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في جيله، بعد أن فاز بالألقاب المحلية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، كما حصد ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة الإسباني.