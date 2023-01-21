نشر السبت ، 21 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت طفلة صغيرة الأنظار في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، المُقامة في الجزائر. وأطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نداءً للبحث عنها، بعد حضورها اللافت في مدرجات إحدى الملاعب.

وظهرت الطفلة في لقطات مصورة وهي ترقص على الأنغام الموسيقية أثناء تواجدها في مدرجات ستاد "ميلود هادفي" في مدينة وهران، لحضور مباراة الكاميرون والكونغو، ضمن منافسات دور المجموعات في "الشان".

ونشر حساب "الكاف" الرسمي في موقع تويتر فيديو لرقصة الطفلة، وعلّق قائلاً: "أصدقاؤنا في الجزائر. نبحثُ عن تلكَ الفتاةِ الرائعة، لدينا لها مفاجأة ستسرها كثيرًا. ساعدونا لنجدها!".

في الوقت الحالي، تستضيف الجزائر بطولة أمم أفريقيا للمحليين في نسختها السابعة، بمشاركة 18 منتخبًا.

وكان منتخب المغرب آخر الفائزين بلقب "الشان" على حساب منتخب مالي في عام 2021.