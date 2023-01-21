صفقة رونالدو والسعودية.. فيديو تعليق نصرالله يشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كلمة لحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني عن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو واستقطابه من قبل المملكة العربية السعودية في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان للدعم، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وقال نصرالله في مقطع الفيديو المتداول والذي بثته قناة المنار التابعة لحزب الله: "هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار يحسبوا حالهم عم يلعبوا فوتبول.."

وتابع قائلا: "وتستنهض في دولة عربية على حافة الانهيار، يعني من سوء حظنا أنه بمصر رغم فيه لاعبين كبار ومهمين ومحترمين ودوليين بس ما عنا لا رونالدو ولا عنا ميسي، طيب هذا نموذج مافي داعي نحكي ونشرح فيه أكثر.."

ويذكر أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم لصفوف نادي النصر السعودي، في صفقة انتقال حر تمتد حتى عام 2025، وتقرر أن يرتدي النجم البالغ من العمر 37 عاما القميص رقم 7 مع النادي.