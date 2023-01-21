دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد اللاعب كريستيانو رونالدو للظهور الأول في مسابقة دوري "روشن" السعودي، بقميص نادي النصر، المنضم إليه حديثًا، بعقدٍ مدته موسمان يمتد حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن يحضر النجم البرتغالي في تشكيل "العالمي" لمواجهة الاتفاق، مساء الأحد، وعلى أرض استاد مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، بعد أن أنهى عقوبة الإيقاف التي فُرضت عليه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيجد رونالدو الكثير من الأرقام القياسية أمامه في السعودية، التي يمكن أن يحطمها، وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومنها:

الهدّاف التاريخي للدوري السعودي

يُعد ماجد عبد الله الأكثر تسجيلاً في المسابقة على مر التاريخ، برصيد 189 هدفاً في 194 مباراة.

ربما يكون من الصعب على كريستيانو رونالدو كسر هذا الرقم، لكن مع حلول نهاية مشواره في الكرة السعودية سيكون قد دخل قائمة أفضل عشرة هدّافين في الدوري.

وأقرب المنافسين له، عبيد الدوسري، صاحب المركز العاشر، بـ 93 هدفاً.

أكثر هدّافي الدوري السعودي إحرازاً للأهداف في موسم واحد

يملك هذا الرقم المغربي عبد الرزاق حمدالله، إذ أحرز 34 هدفًا، في موسم 2018/ 2019، يمكن للنجم البرتغالي تحطيمه.

هدّاف الموسم الجاري

سيبدأ رونالدو الموسم في منتصفه، لكن هناك احتمالية لاحتلال المركز الأول في ترتيب الهدّافين، الذي يتصدره في الوقت الحالي البرازيلي تاليسكا بـ 11 هدفًا.

أكثر من سجّل في مباراة واحدة

يُعتبر سامي الجابر أكثر من سجّل في مباراة واحدة في الدوري السعودي، قد هزّ الشباك 6 مرات، خلال لقاء الهلال والرائد في عام 1990.

فيما الأجنبي الأكثر تسجيلًا في مباراة واحدة، هو دجانيني تافاريس، لاعب الأهلي السابق، الذي سجّل خماسية في مرمى نادي أُحد.

سبق لكريستيانو رونالدو أن أحرز 5 أهداف في مباراة واحدة، يمكنه تكرار ذلك.

أفضل بداية في الدوري السعودي

صاحب البداية الأفضل، هو المغربي عبد الكريم بن هنية، لاعب الوحدة السابق، الذي سجّل أربعة أهداف في أول مواجهة له في المسابقة ضدّ نادي الفتح، ماذا سيفعل رونالدو في ظهوره الأول؟

أكثر برتغالي تهديفًا في الدوري السعودي

شارك العديد من اللاعبين البرتغاليين في المسابقة. كان الأكثر تسجيلاً هو فابيو آبرو، لاعب الباطن السابق، بواقع 25 هدفًا، باستطاعة النجم البرتغالي تسجيل أكثر من هذا العدد.