نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الأهلي على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد القاهرة، مساء السبت، وضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجّل أهداف "المارد الأحمر" كلّ من: محمود كهربا ومحمد شريف (ثنائية)، في الدقائق: 61 و75 و90 من زمن المباراة.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وصنع الفرص في الشوط الأول، فيما صبت الأفضلية في صالح الأهلي، خلال الشوط الثاني، إذ تمكّن من هزّ الشباك في 3 مناسبات، فيما ظهر "الفارس الأبيض" مستسلماً أمام اجتياح منافسه.

وأشاد مغرّدون في موقع تويتر بأداء محمد شريف ورفاقه، إذ دخل المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً إلى أرضية الملعب كبديلٍ عند الدقيقة 67، ليسجّل هدفين على التوالي، فيما أشار البعض إلى تطور أداء الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

بهذه النتيجة، عزز "المارد الأحمر" من صدارته لمسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26، في المركز الرابع.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل على نتيجة ديربي القاهرة: