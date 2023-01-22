نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الرياضي العربي المفضّل لعام 2022، في مهرجان صنّاع الترفيه "Joy Awards"، والّذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، قد طالب حكيمي أن يأتي بوالدته إلى منصة التتويج ليتسلما الجائزة معاً.

وقبّل تركي آل الشيخ رأس والدة أشرف حكيمي، في لفتة لاقت استحسان كبير وتصفيق الحضور.

وأهدى الظهير المغربي، البالغ من العمر 24 عاماً، جائزة الرياضي المفضّل لوالدته، وأعرب عن شكره لجمهور بلاده.

وساهم حكيمي في العام الماضي، في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، ضمن بطولة كأس العالم الفائتة في قطر، من خلال وصول الفريق للدور نصف النهائي.