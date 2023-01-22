نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّت جماهير نادي مانشستر سيتي على تصريحات المدير الفني للفريق، بيب غوارديولا، التي هاجمهم من خلالها.

في وقت سابق، قال المدرب الإسباني إن لاعبي "السيتيسينز" بَاتَوا يفتقدون للحماس والرغبة، مُؤكدًا أن الأمر ذاته ينطبق على المشجعين الذين انتابهم الصمت مؤخرًا.

وعانى نادي مانشستر سيتي من سوء النتائج وانخفاض المستوى في المباريات الأخيرة، ضمن مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، مما أجبر غوارديولا على انتقاد اللاعبين والجماهير.

وحرص عدد من المشجعين على الرد على تصريحات مدرب الفريق بطريقة خاصة، إذ حملوا صورًا كبيرة لبيب غوارديولا، خلال تواجدهم في مدرجات استاد الاتحاد، لحضور مباراة "السيتيسينز" ووولفرهامبتون واندررز، مساء الأحد.

واستمرت الجماهير في ترديد الهُتافات والأهازيج طوال المباراة، دعماً لغوارديولا ولاعبيه.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون واندررز، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 في الدوري الإنجليزي الممتاز.