نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منح رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر، كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق خلال مواجهة الاتفاق، في الظهور الأول للنجم البرتغالي في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وأعلن "العالمي" عن تشكيل الفريق الأساسي لمباراة الاتفاق، وقد حمل اسم رونالدو للمرة الأولى، مع تكليفه بمهام القائد داخل أرضية الملعب.

وأصبح بإمكان رونالدو المشاركة مع النادي السعودي، بعد أن أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين، التي فُرِضت عليه من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد واقعة تحطيم هاتف مشجع نادي إيفرتون، في مواجهة سابقة جمعت الأخير مع مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجماهير في مدرجات ملعب مرسول بارك، لمشاهدة النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عامًا، للمرة الأولى في مسابقة الدوري.

ويلتقي النصر مع الاتفاق، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، بطموح اعتلاء جدول الترتيب.