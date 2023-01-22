دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف بوكايو ساكا الأنظار، بعد بروز مستواه العالي في مباراة ناديه أرسنال مع مانشستر يونايتد، التي انتهت بفوز "الغانرز" بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الإمارات، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح ساكا في تسجيل الهدف الثاني لأرسنال عند الدقيقة 53 من زمن المباراة بطريقة جميلة للغاية، إذ سدّد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء هزّت شباك "الشياطين الحمر".

ونال المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 21 عامًا، الإشادة والإطراء من المغرّدين في موقع تويتر، بعد المستوى الذي ظهر عليه في قمة مباريات البريميرليغ هذا الأسبوع، وبعد هدفه الذي تمّ وصفه بـ "العالمي".

وصل بوكايو ساكا إلى المساهمة التهديفية رقم 14، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، إذ سجّل 7 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

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