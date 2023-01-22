نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها الفلسطيني كمال الخطيب وما قالة عن صفقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو بنادي النصر السعودي، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وقال الخطيب في مقطع الفيديو المتداول: "اليوم الصبح أقرأ قال مبارح كان لعب لعبة هذا رونالدو قال مبهورين منجنين مصروعين قال الآن دخلت السعودية التاريخ، لا إله إلا الله، والله إن هذا الكلام يبكي.."

وتابع الخطيب: "الآن دخلت التاريخ هذه الأرض؟ الآن دخلت التاريخ لأن رونالدو صار يلعب معكم؟ من أدخلكم التاريخ؟ من أدخل العرب كل العرب التاريخ إلا محمد ابن عبدالله ابن مكة ابن طيبة.."

ويذكر أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم لصفوف نادي النصر السعودي، في صفقة انتقال حر تمتد حتى عام 2025، وتقرر أن يرتدي النجم البالغ من العمر 37 عاما القميص رقم 7 مع النادي.