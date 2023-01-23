دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدم نادي الأهلي المصري، الإثنين، 3 شكاوى إلى اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط ورابطة الأندية المحترفة، ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تصريحات أدلى بها عن لاعب "المارد الأحمر" محمود عبد المنعم "كهربا".

وأصدر الأهلي بيانًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال من خلاله إن الشكاوى الثلاث جاءت بعد "سب وشتم كهربا" من قِبل مرتضى منصور عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة نادي الزمالك.

وأوضح الأهلى في بيانه، أن "ألفاظ" منصور: "يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه".

وقال البيان إن رئيس الزمالك "تطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته، وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم".

لم يرد مرتضى منصور ونادي الزمالك على بيان الأهلي إلى الآن.

وكان "كهربا" قد عاد للمشاركة مع "المارد الأحمر" في مسابقة الدوري المصري، بعدما انتهت عقوبة الإيقاف التي فُرضت عليه من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب أزمته مع نادي الزمالك.

وسجّل المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، هدفاً في شباك الزمالك، ليساهم في فوز الأهلي في ديربي القاهرة الأخير، بثلاثية نظيفة.