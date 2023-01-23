نشر الاثنين ، 23 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد المشجعين يقوم بمُناداة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، للحصول على "علكة".

وكان المشجع يرتدي قميص منتخب المغرب خلال جلوسه في مدرجات ملعب "سان ماميس"، لحضور مباراة "الميرنغي" وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وقام المشجع بطلب "العلكة" من المدرب الإيطالي، وقد استجاب الأخير له ومنحه إياها.

ويشتهر أنشيلوتي بمضغ "العلكة" أثناء وقوفه على خط الملعب طوال المباريات.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر في مسابقة (لا ليغا).

ووصل "الميرنغي" إلى النقطة 41 في وصافة جدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة.