دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد لعبة كرة القدم مصدرًا رئيسيًا لتحقيق أرباح مالية هائلة، إذ تبلغ إيرادات الأندية الأوروبية الكبرى مليارات الدولارات بشكل إجمالي، من خلال مبيعات التذاكر والبث التلفزيوني والإعلانات التجارية ومجالات الاستثمار التجاري، إضافة إلى صفقات بيع وانتقال اللاعبين.

وأصدرت شركة "ديلويت" ترتيب أفضل 20 ناديًا لكرة القدم من الناحية المالية، بناءً على العائدات والأرباح السنوية، حسب إحصائية سنوية تصدرها منصة ديلويت للأندية الأعلى دخلاً في كرة القدم، تسمى الـ Deloitte Football Money League 2023.



مانشستر سيتي في الصدارة

يُعتبر "السيتيسينز" النادي الأعلى دخلاً في العالم، مع بلوغ إيراداته 731 مليون يورو (795 مليون دولار) من مصادر ربح مختلفة. وانعكس نجاحه على الصعيد المالي على قوة الفريق خلال مشاركاته في مختلف المسابقات في السنوات الأخيرة، إذ يشرف عليه أحد أبرز المدربين، بيب غوارديولا، مع امتلاكه عددًا من اللاعبين المميزين.

وحقّق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات في آخر 5 مواسم، إلى جانب المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وظفر الفريق أيضًا بألقاب مختلفة، منها: كأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد وكأس الرابطة، إضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

ريال مدريد في الوصافة ونيوكاسل يونايتد يتذيل القائمة

حلّ النادي الإسباني في المركز الثاني بـ 713.8 مليون يورو (776 مليون دولار)، بفارق 22.8 مليون يورو (24.8 مليون دولار) عن المتصدر.

يُعرف "الميرنغي" بأنه أحد أكبر الفرق حول العالم، حيث فرض سيطرته على الألقاب في السابق وحتى السنوات الأخيرة، وتحديدًا على لقب التشامبيونزليغ.

وجاء في المركز الثالث ليفربول بـ 701.7 مليون يورو (763 مليون دولار)، ثمّ مانشستر يونايتد بـ 688.6 مليون يورو (749 مليون دولار)، يليهما باريس سان جيرمان بـ 654.2 مليون يورو (711 مليون دولار).

فيما وقع نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 20 بـ 212.3 مليون يورو (231 مليون دولار)، إلّا أنه من المتوقع أن تزداد أرباحه بعد أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أسهم النادي في أواخر عام 2021.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب النوادي الـ 10 الأعلى حول العالم من حيث العائدات والأرباح وفقاً لشركة "ديلويت" 2022.