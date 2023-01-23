نشر الاثنين ، 23 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار رفع أحد لاعبي منتخب العراق لكرة القدم صورة النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، خلال تكريم الحشد الشعبي للفريق الذي تُوج بلقب كأس الخليج في نسختها الـ25 بمدينة البصرة العراقية، تفاعلا واسعا على موقع تويتر.

ونشرت مديرية الإعلام في الحشد الشعبي صورا لتكريم منتخب العراق وأمامهم صورة المهندس، الذي قُتل مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية مطلع عام 2020.

وظهر حارس منتخب العراق، جلال حسن وهو يرفع صورة النائب السابق لقائد الحشد الشعبي خلال صورة تذكارية لأعضاء المنتخب.

وأثار رفع صورة المهندس ردود فعل واسعة على موقع تويتر إذ أعرب كثيرون عن غضبهم من هذا التصرف معتبرين أن المنتخب يدعم "ميليشيات إيران" في العراق.

بالمقابل، دافع بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن رفع الصورة وأيدوا دعم لاعبي المنتخب للحشد الشعبي.

يذكر أن منتخب العراق كان قد تُوج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على عُمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.