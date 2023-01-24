نشر الثلاثاء ، 24 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استغنى نادي الزمالك المصري عن خدمات المدير الفني للفريق، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حسبما أعلن رئيس النادي مرتضى منصور.

وجّه الزمالك الشكر للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون، وكلّف أسامة نبيه بالمهام الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2023/2022، داعيًا إلى ضرورة استمرار الدعم الجماهيري.

وتأتي إقالة فيريرا بعد خسارة الزمالك من الأهلي في ديربي القاهرة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشرف فيريرا على تدريب الزمالك في ولايتين، الأولى خلال موسم 2014-2015، والثانية منذ منتصف موسم 2022 إلى الآن.

حقق المدرب البرتغالي (76 عامًا) عددًا من الألقاب مع الزمالك، منها بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.