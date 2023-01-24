دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برقية لرئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، هنأه فيها على نجاح بطولة كأس الخليج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الثلاثاء.

واستخدم نص الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية مسمى "كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين".

وهنأ ولي العهد السعودي رئيس وزراء العراق بـ"مناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة"، وفقا لواس.

وكانت قد احتجت إيران على تسمية البطولة بـ"كأس الخليج العربي" واستدعت السفير العراقي لديها لإبلاغه احتجاجها على تسمية البطولة بهذا المسمى من جانب رئيس وزراء العراق.

وقال الأمير محمد بن سلمان في رسالته: "يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق"، حسب قوله.