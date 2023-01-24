دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين رونالد كومان مديرا فنيا للمنتخب الوطني حتى عام 2026، خلفا لمواطنه لويس فان غال، الذي رحل عن الفريق بعد الخروج من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت في قطر، على يد منتخب الأرجنتين.

وكشف اتحاد كرة القدم في هولندا عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي عن عودة كومان لقيادة "الطواحين"، وعلق قائلا: "مرحبا بعودتك، مهمتنا تبدأ من اليوم ".

وسيقود المدرب البالغ من العمر 59 عاما منتخب بلاده في "يورو" 2024 وفي مونديال 2026.

وكان رونالد كومان أشرف على المهام الفنية لمنتخب هولندا بين عامي 2018 و2020، وقاد الفريق خلالها إلى بلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2019، لكنه خسر اللقب من أمام منتخب البرتغال.

وغادر كومان منصب المدير الفني "الطواحين" في أغسطس/ آب 2020، ليشرف على تدريب نادي برشلونة الإسباني، قبل أن يرحل عن "البلوغرانا" في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.