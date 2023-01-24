دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير صحفية إن نادي بلد الوليد الإسباني يعمل على التعاقد مع سليم أملاح، لاعب منتخب المغرب، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وينشط أملاح في صفوف نادي ستاندارد ليغ البلجيكي، ويرتبط بعقدٍ مع الفريق حتى يونيو/ حزيران 2023.

وغرّد الصحفي فابريزيو رومانو، الصحفي الخبير في سوق الانتقالات، على تويتر: "يقترب نادي ريال بلد الوليد من إبرام صفقة للتعاقد مع نجم كأس العالم المغربي سليم أملاح".

وأضاف رومانو: "المفاوضات الآن في المراحل النهائية، إذ يمكن الانتهاء من الأعمال الورقية هذا الأسبوع".

ويمرّ متوسط الميدان المغربي، البالغ من العمر 26 عامًا بمرحلة سيئة مع النادي البلجيكي، إذ لم يشارك سوى في 9 مباريات من أصل 21 مباراة لعبها الفريق في مسابقة الدوري.

على الرغم من قلة مشاركته، ساهم سليم أملاح في 5 أهداف في الموسم الحالي للدوري البلجيكي، قد سجّل 4 وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

كان أملاح أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، في بطولة كأس العالم الفائتة، من خلال الوصول للدور نصف النهائي.