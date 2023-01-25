دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد المصري أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة، أن كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، مُشيراً إلى التأثير الإيجابي الّذي سيعكسه على مختلف المسابقات السعودية.

ويلتقي حجازي وزملاؤه مع رونالدو ورفاقه مساء الخميس، في مواجهة تجمع اتحاد جدة مع النصر على أرضية استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي.

وتحدّث مدافع "الفراعنة" عن النجم البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الّذي يسبق مباراة "النمور" و "العالمي"، قائلاً: "كريستيانو من أحسن وأعظم اللاعبين في تاريخ لعبة كرة القدم"، مُضيفاً: "صفقة قوية للنصر، وللدوري السعودي بشكل عام".

وعن مواجهتهما مساء الغد، قال: "لكن المواجهة غداً بين نادي الاتحاد ونادي النصر، إن شاء الله نقدر نأثر على مفاتيح لعب المنافس ومنها كريستيانو رونالدو، هدفنا الخروج بالنتيجة".

شارك أحمد حجازي، البالغ من العمر 32 عاماً، في 14 مباراة مع اتحاد جدة في مسابقة دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم، سجّل خلالها 3 أهداف.

فيما خاض رونالدو (37 عاماً) مباراته الأولى مع "العالمي" أمام الاتفاق، الأحد الماضي.