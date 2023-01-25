دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين البرتغالي فرناندو سانتوس مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدرب تشيسلاف ميخنييفيتش، الذي رحل عن الفريق بعد الخروج من بطولة كأس العالم الماضية، من الدور الثاني.

وأصدر اتحاد كرة القدم في بولندا بيانا عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، حمل الإعلان عن تكليف المدرب البرتغالي بمهام قيادة رفاق روبرت ليفاندوفسكي.

وسيقود سانتوس منتخب بولندا في "يورو" 2024 ومونديال 2026.

وكان فرناندو سانتوس قد غادر منصب المدير الفني لمنتخب بلاده، بعد توديع البرتغال لمنافسات كأس العالم في قطر، من الدور ربع النهائي من أمام منتخب المغرب.

وأشرف سانتوس على زملاء كريستيانو رونالدو منذ عام 2014 وحتى 2022، وقاد الفريق لتحقيق لقبي "يورو" 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، فيما عين الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الإسباني روبيرتو مارتينيز مدربا للمنتخب الوطني، خلفا لفرناندو سانتوس.