دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاجأ بريسنيل كيمبيمبي، مدافع نادي باريس سان جيرمان، من تصريح مدرب الفريق، كريستوف غاليتيير، عن تعيين زميله كيليان مبابي نائباً لقائد الفريق داخل أرضية الملعب.

وارتدى النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عاماً شارة القيادة، في مباراة الفريق مع باي دو كاسيل، ضمن منافسات دور الـ 32 في بطولة كأس فرنسا، وذلك بعد غياب البرازيلي ماركينيوس، القائد الأول، إضافة إلى كيمبيمبي والإيطالي ماركو فيراتي، إذ كانا يحتلان المركزين الثاني والثالث في تسلسل قادة النادي الباريسي.

وكتب بريسنيل كيمبيمبي عبر حسابه في موقع إنستغرام: "في الساعات القليلة الماضية تمكنت من سماع وقراءة الكثير عن نفسي"، مُضيفاً: "لذلك أود أن أوضح الأمور من أجل تجنب الاستمرار في نشر معلومات كاذبة في هذا الصدد".

وتابع بالقول: "لم يتم إبلاغي بهذا القرار، هذا خاطئ تماماً، ومع ذلك سأحترم دائماً قرارات النادي".

ولا يستطيع كيمبيمبي المشاركة في الوقت الحالي مع فريقه، بسبب معاناته من إصابة قوية، قد ابعدته أيضاً عن تشكيل منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم الفائتة.

وسبق وأن ارتدى بريسنيل كيمبيمبي (27 عاماً) شارة القيادة في حضور زميله مبابي.