أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في مؤتمره الصحفي بعد المباراة وبلوغه نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، سُئل نوفاك دجوكوفيتش عن الوضع المحيط بوالده وأعطى شرحا مفصلا أشار فيه إلى أن والده لم يقصد دعم أي حرب، وذلك بعد التقاطه في مقطع فيديو مع مناصر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال دجوكوفيتش: "حسنًا، نعم، رأيت، كما رأى الجميع، ما حدث بالأمس"، وتابع: "كان من المؤسف أن التفسير الخاطئ لما حدث بالأمس تصاعد إلى مستوى مرتفع، كان هناك، أود أن أقول، الكثير من المحادثات مع مدير البطولة، مع وسائل الإعلام والجميع الآخرين".

وأردف النجم الصربي قائلا: "لقد أُبلغت بالأمر بالطبع، لم أكن أعرف ما جرى حتى الليلة الماضية، بعد ذلك، بالطبع، لم أكن سعيدا برؤية ذلك".

وأضاف دجوكوفيتش: "لقد مر والدي وعائلتي ككل وأنا بحروب عدة خلال التسعينيات، ومثلما قال والدي في بيان، نحن ضد الحرب، لن ندعم أبدا أي عمل عنيف أو حرب، نعلم حجم الإحباط الذي يسببه ذلك للعائلة وللناس في أي دولة تمر بحرب، هذا ما أود قوله في البداية".

وأردف اللاعب الصربي قائلا: "الأمر الثاني الذي أريد أن أقوله، والدي، كما قال في البيان، كان يتابع كل مباراة ليلتقي مع جماهيري في الميدان الرئيسي هنا في بطولة أستراليا المفتوحة، ليشكرهم على الدعم ويتواجد معهم، ويظهر لهم الاحترام ويلتقط الصور معهم".

وقال دجوكوفيتش: "سمعت أنه قال في الفيديو "تحية" لسوء الحظ بعض وسائل الإعلام حللت الأمر بشكل خاطئ تماما"، وأردف: "أنا آسف أن ذلك قد تصاعد كثيرًا. لكن آمل أن يفهم الناس أنه لم تكن هناك أي نية على الإطلاق لدعم أي نوع من مبادرات الحرب أو أي شيء من هذا القبيل".

وأردف اللاعب الصربي: "والدي، مثلما قلت، مر من هناك، حيث تواجدت الكثير من الأعلام الصربية، هذا ما اعتقده، اعتقد أنه يلتقط صورة مع مشجع صربي، هذا كل ما في الأمر، ثم مضى قدما".

وتابع دجوكوفيتش قائلا: "بالطبع، المرور بأمر كهذا لا يثير سعادتي، مع كل ما مررت به على مدار السنة الماضية والسنة الحالية في أستراليا ليس أمرا أريده أو أحتاجه".

وأضاف اللاعب الصربي: "آمل أن يتجاوز الناس الأمر، لنتمكن من التركيز على التنس".

وعند سؤاله عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن حضور والده في الملعب المباراة النهائية، الأحد، قال دجوكوفيتش: "لنرى"، وأردف: "بالطبع، لم يكن من الجيد عدم وجوده في المربع، أنه قرار اتخذناه معا، ولم أكن أعرف كيف ستسير الأمور، آمل أن يكون موجودا، وأتمنى أن يشعر بشكل جيد ليكون في الملعب لأنني أتمنى أن يكون موجودا في النهائي".

وكانت قد قالت بطولة أستراليا المفتوحة لشبكة CNN إنها "تطلع وتذكر" اللاعبين وعائلاتهم حول "سياسة البطولة فيما يتعلق بالأعلام والرموز"، الخميس، بعد ظهور شريط فيديو، الأربعاء، عن ظهور سيرغان والد نوفاك ديوكوفيتش، في صورة خلال اجتماعه مع المشجعين وهم يحملون الأعلام الروسية، معربًا عن دعمه لروسيا.