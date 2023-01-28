قبيل مونديال الأندية.. الأهلي المصري يعزز صفوفه بلاعب جزائري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الأهلي المصري، السبت، انضمام اللاعب أحمد قندوسي إلى صفوف الفريق، لمدة 4 سنوات ونصف، قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري.

وأصدر "المارد الأحمر" بياناً رسمياً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حمل الإعلان عن الاستحواذ على خدمات متوسط الميدان الجزائري.

وأوضح الأهلي في بيانه أن بعد التنسيق بين أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي، ورئيس مجلس الإدارة، محمود الخطيب، تمّ إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية مع نادي وفاق سطيف، وذلك "في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين".

وبدأ قندوسي، البالغ من العمر 23 عامًا، مسيرته الكروية مع فريق وفاق سطيف لفئة الشباب، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2019/2018.

تُعتبر صفقة متوسط الميدان الجزائري هي الرابعة لـ "المارد الأحمر"، في سوق الانتقالات الشتوية.

ويستعد نادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المغرب بين 1 و11 فبراير/ شباط المقبل، على أن يواجه نظيره أوكلاند سيتي النيوزلاندي في افتتاح مشواره.