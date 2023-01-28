دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء السبت، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توصله إلى اتفاقٍ مبدئي مع نظيره أنجيه، يقضي بانتقال اللاعب المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوف الفريق.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن صفقة انتقال متوسط الميدان المغربي إلى النادي الفرنسي ستكلف خزائن الأخير بشكل إجمالي 10 ملايين يورو (10.872 ملايين دولار)، بعقدٍ يمتد حتى عام 2027.

وارتبط اسم أوناحي بعددٍ من الأندية في الآونة الأخيرة، منها: نابولي الإيطالي وليدز يونايتد وليستر سيتي الإنجليزيين، إلّا أنه تقرر أن يرتدي قميص نادي أولمبيك مارسيليا.

وتأتي هذه الصفقة بعد سطوع عز الدين أوناحي في بطولة كأس العالم الماضية في قطر، إذ كان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق منتخب المغرب لإنجاز غير مسبوق، من خلال الوصول للدور نصف النهائي.

وشارك متوسط الميدان المغربي، البالغ من العمر 22 عامًا، في 15 مباراة مع نادي أنجيه، في مسابقة الدوري الفرنسي، هذا الموسم.