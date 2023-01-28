دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتقد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن ما وصفه بـ"معاناة" محمد صلاح أمام المرمى تعود إلى عدم امتلاك الفريق لخط مقدمة منسجم في الوقت الحالي، مُشيراً إلى التغييرات المستمرة على المهاجمين.

عجز النجم المصري عن التسجيل في آخر 3 مباريات لـ "الريدز" بمختلف المسابقات، فيما أحرز 7 أهداف فقط في 19 مباراة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

تحدّث المدرب الألماني لوسائل الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي الّذي نقلته الصفحة الرسمية لليفربول قبل مباراة ليفربول وبرايتون، عن معاناة صلاح على صعيد التهديف، قائلاً: "بالطبع محمد صلاح يعاني، لقد كان آلة مدربة جيداً في المقدمة (صلاح وماني وفيرمينو)، حينها كان كلّ شيء واضحاً فيما كنا نفعله".

وأضاف كلوب: "الآن محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز لعبوا 343 دقيقة فقط معاً، ولم يكن ديوغو جوتا في هذا المزيج أو فيرمينو، فهذا غير مفيد، غير مساعد، لقد عانى الجميع من ذلك، هذا واضح".

وتابع مدرب "الريدز": "اللعب الهجومي، حتّى مع كلّ هذه الجودة، يتطلب الكثير من العمل، هناك الكثير من المعلومات، كطريقة العمل للتحرك، وخلق شعوراً تجاه الكثير من هذه الأشياء، ومعرفة مكان زميلك في الفريق".

وأتمّ يورغن كلوب: "لو كنت في مكان صلاح وسجلت مئات الأهداف ولم تسجل في مباريات أخرى، ستفكر في اللحظة الأولى بعدم التسجيل، هذه ليست مشكلة في الوقت الحالي، إذا سجّل صلاح في مباراتين، وحافظنا على شباك نظيفة في كلتا المباراتين، فسيكون لدينا المزيد من النقاط".

ويستعد محمد صلاح ورفاقه لمواجهة برايتون مساء الأحد، على أرضية ملعب "فالمر"، وضمن منافسات الدور الرابع في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.