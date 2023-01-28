دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل بيدري هدفًا واحدًا، قاد من خلاله ناديه برشلونة للفوز على جيرونا، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد "مونتيليفي"، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر في الدوري الإسباني.

شارك بيدري كبديلٍ في المباراة، إذ دخل إلى أرضية الملعب عند الدقيقة 26 بعد إصابة زميله عثمان ديمبيلي.

ونجح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، في تسجيل هدف الفريق الكتالوني الوحيد، إذ استقبل تمريرة من جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، ثمّ وضع الكرة في الشباك، في الدقيقة 61.

وصل بيدري إلى المباراة رقم 100 بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 15 هدفًا، وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

نال بيدري الإشادة والإطراء من مغرّدين في موقع تويتر، بعد مستواه العال الذي ظهر عليه في معظم مباريات الفريق الكالتوني، وقد صنّفه البعض ضمن قائمة أفضل لاعبي جيله.

إليكم أبرز التغريدات: