نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد نادي الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي تقام في المغرب، بداية من 1 إلى 11 فبراير/ شباط المقبل.

تعد المشاركة السعودية هي الخامسة في مونديال الأندية، إذ سبق أن شارك "الأزرق الهلالي" في مناسبتين، إضافة إلى مشاركة النصر واتحاد جدة بواقع مرة واحدة.

نستعرض فيما يلي تاريخ مشاركات الفرق السعودية في كأس العالم للأندية، وفقاً لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

النصر صاحب الظهور الأول

يعتبر "العالمي" أول فريق سعودي يشارك في البطولة، في عام 2000.

خاض منافسات البطولة بنظام دور المجموعات، وحينها خسر من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1/3، ومن كورينثيانز البرازيلي بثنائية، فيما حقق فوزًا وحيدًا على حساب الرجاء المغربي بأربعة أهداف لثلاثة.

قد خرج من الدور الأول.

اتحاد جدة ثاني فريق سعودي يلعب في كأس العالم للأندية

شارك "النمور" في البطولة عام 2005، قد تغلب على الأهلي المصري بهدف وحيد، بينما هُزم من ساو باولو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبنفس النتيجة خسر من سابريسا الكوستاريكي في لقاء تحديد المركز الثالث.

الهلال الأكثر مشاركة

ظهر "الأزرق الهلالي" في البطولة في مناسبتين، في عامي 2019 و2021، على أن يشارك للمرة الثالثة في مونديال الأندية المقبل.

في ظهوره الأول، تغلب على الترجي التونسي بهدف، قبل أن يخسر من فلامنغو بنتيجة 1/3، ثمّ من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

بينما في ظهوره الثاني، فاز على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف واحد، لكنّه خسر من تشيلسي الإنجليزي بهدف، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة من الأهلي المصري برباعية بيضاء في لقاء تحديد المركز الثالث.

الهلال الأكثر تسجيلاً للأهداف

سجّل لاعبو الهلال 10 أهداف عن طريق 8 لاعبين، وهو أكبر رقم للأندية السعودية في البطولة.

فوز الهلال بنتيجة عريضة

فاز الهلال على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف وحيد، وهو أكبر وأوسع فارق أهداف في مباريات مونديال الأندية.