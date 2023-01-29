اتحاد جدة يكسر "عقدة" السوبر.. ونونو سانتو يحقق لقبه الأول مع "النمور"

نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوج اتحاد جدة بلقب كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على نادي الفيحاء، بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية مساء الأحد، في استاد الملك فهد الدولي، بحضور آلاف المشجعين.

وجاء هدفا "النمور" عن طريق المهاجم عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقتين 3 و48 من زمن المباراة.

وأنهى اتحاد جدة "عقدة" كأس السوبر من خلال فوزه باللقب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة، إذ كان قد خسر لقاء المشهد الختامي في مناسبتين من أمام الفتح والهلال، في عامي 2013 و2018.

ودخل "النمور" قائمة الأندية المتوّجة بلقب كأس السوبر السعودي، التي تضم: الهلال والنصر والفتح والشباب والأهلي.

فيما يعد اللقب هو الأول للمدرب البرتغالي نونو سانتو مع اتحاد جدة، منذ توليه المهام الفنية للفريق في يوليو/ تمّوز 2022.