نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف اللاعب كاورو ميتوما أنظار المتابعين، خلال مواجهة فريقه برايتون وليفربول، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1، مساء الأحد، على أرض ملعب فالمر، ضمن منافسات الدور الرابع في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستطاع المهاجم الياباني كاورو ميتوما (25 عامًا) أن يسجل هدف فريقه الثاني في الوقت القاتل 90+، بطريقة جميلة للغاية، إذ تناقل الكرة على أقدامه داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقوة نحو الشباك، ليقود برايتون لبلوغ الدور التالي.

وأثنى مغرّدون في موقع تويتر على هدف كاورو ميتوما، وعلى مستواه العالي الذي ظهر عليه طوال المباراة.

وألحق ميتوما وزملائه الهزيمة بمحمد صلاح ورفاقه، ليزيد من معاناة "الريدز" في الموسم الحالي 2023/2022.

وتُعد هذه الخسارة الثانية لليفربول من برايتون خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سبق أن خسر منه بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إليكم أبرز التغريدات: