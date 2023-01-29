نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نتائج الاجتماع الطارئ الذي عُقِد الأحد في مقر الاتحاد.

وأعلن الاتحاد المصري في بيانه إيقاف التعامل مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب "تجاوزاته" ضد مسؤولي الاتحاد.

وجاء في البيان: "إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط"، موضحًا الاتحاد المصري أنه "يحتفظ بحقه في التصعيد، حال استمرار التجاوزات".

وكشف اتحاد كرة القدم في مصر عن مخاطبته للمجلس الأعلى للإعلام بشأن "التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك".

ولم يرد مرتضى منصور ونادي الزمالك على بيان الاتحاد المصري إلى الآن.

في سياق متصل، رفض الاتحاد المصري استقالة لجنة الانضباط، مؤكدًا تمسكه باستمرارها في عملها، فيما تم الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب "الفراعنة" السابق، والإنجليزي مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام، بعد قبول استقالته.