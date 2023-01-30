دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نادي الهلال السعودي غياب اللاعب سلمان الفرج عن بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقرر إقامتها في المغرب في الفترة بين 1 إلى 11 فبراير/ شباط المقبل، لعدم جاهزيته.

وقال "الأزرق الهلالي" عبر حسابه في تويتر: "تعذرت مغادرة سلمان الفرج مع بعثة الفريق، وذلك نظير عدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات".

وكان قائد الهلال قد عاد إلى تدريبات فريقه في الأيام الماضية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها في مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، في افتتاح مشوار الفريقين في مونديال قطر، إلا أنه لم يصل للجاهزية التامة من أجل الظهور في المستطيل الأخضر من جديد.

وسبق أن غاب متوسط الميدان (33 عامًا) عن صفوف "الأزرق الهلالي" في مونديال الأندية عام 2019، بداعي الإصابة.

فيما تتوجه بعثة الهلال إلى المغرب، مساء الاثنين، لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية في نسختها التاسعة عشر.

ويستهل "الأزرق الهلالي" مشواره بمواجهة نادي الوداد المغربي على أن يواجه الفائز منهما نادي فلامنغو البرازيلي، في الدور نصف النهائي.