دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الأهلي المصري عن تلقي حارس الفريق محمد الشناوي، عدد من العروض الاحترافية في الخارج خلال المرحلة الماضية، أبرزها من النصر السعودي ونادي ويغان الإنجليزي.

ونقل "المارد الأحمر" عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، التي أكد من خلالها أن الشناوي قرّر البقاء وعدم قبول العروض من أجل مصلحة الفريق.

وتغنى سيد عبدالحفيظ بالحارس البالغ من العمر 34 عامًا، قائلاً "إنه وضع مصلحة الأهلي أولاً، وآثر مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض التي تلقاها، وهذا شيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الأهلي الذي ضرب مثلاً في الإخلاص لناديه، وتقديره لحاجة الفريق لجهوده".

وأضاف مدير الكرة بنادي الأهلي: "الروح التي تعامل بها الشناوي وعدم تأثره بالإغراءات المالية تعكس قيمته الكبيرة عند الأهلاوية، مسؤولون وجماهير".

كما لاقى الشناوي التقدير من رئيس مجلس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ويستعد الشناوي برفقة زملائه لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية 2022، التي ستقام على في المغرب في فبراير/ شباط المقبل.