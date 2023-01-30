فهد المولد يوجه رسالة لأحمد حجازي بعد احتفاء الاتحاد بـ"القائد الذهبي"

نشر الاثنين ، 30 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتفى نادي اتحاد جدة السعودي بقائده المصري، أحمد حجازي، بعد تحقيق لقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء، في حين وجّه لاعب الفريق السابق فهد المولد رسالة للمدافع بهذه المناسبة.

ونشر نادي الاتحاد تغريدة بعد تحقق اللقب قال فيها: "الكابتن أحمد حجازي القـائـد الذهبي رقم 22 في تاريخ العـمـيـد ".

وعلق حجازي على التغريدة بالقول: "شرف كبير لي اكون من كباتن نادي الاتحاد العريق بعد نجوم و اساطير كبيره".

وكتب المولد والذي كان يوما ما أحد أبرز نجوم الاتحاد لحجازي: "الف مبروك ياوحش وتستاهل"، حسب قوله.

وكان قد حقق الاتحاد لقب السوبر السعودي بعد الفوز في النهائي على الفيحاء بهدفين نظيفين.