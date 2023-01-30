قطر.. تمديد صلاحية بطاقة "هيا" لمدة عام دون رسوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الإثنين، تمديد صلاحية بطاقة "هيا" للمشجعين والمنظمين والتي كان معمول بها خلال فترة كأس العالم لكرة القدم، فيفا قطر 2022، لمدة عام إضافي.

وأوضحت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه سيتم السماح لحاملي هذه البطاقة من الزوار، بدخول دولة قطر اعتبارا من، اليوم الإثنين، وحتى 24 يناير/ كانون ثاني عام 2024.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي "وفقا لمجموعة من الضوابط، تشمل إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة (هيا)، ولا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن ثلاثة أشهر، والحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة، وتذكرة سفر ذهاب وعودة"، بحسب ما نقلت الوكالة القطرية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن بطاقة "هيا" تتيح لحاملها من الزوار وفقا لهذا التمديد استخدام خدمة "هيا معي"، للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة "هيا"، والدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة، واستخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة، كما لا تتطلب دفع رسوم.

وبحسب البيان، أضافت الوزارة أن "تلك الشروط تنطبق على كافة حاملي بطاقة (هيا) بفئاتها المختلفة، والتي كان معمولا بها خلال بطولة كأس العالم قطر 2022".