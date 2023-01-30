دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، عن رغبة اللاعب عبد الرزاق حمدالله في تجديد عقده مع الفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي عقد المهاجم المغربي مع "النمور" في ختام منافسات الموسم الحالي 2023/2022، إلا أن الطرفين توصلا إلى اتفاقٍ مبدئي يقضي بتجديد العقد.

وتحدث أنمار الحائلي لقناة "SSC" السعودية عن مستقبل حمدالله مع الفريق، قائلاً: "حمدالله ابن من أبناء الاتحاد، على فكرة حمد الله جاء لي بعقد على بياض وقال لي: وقع وضع الرقم الذي تريده"، مُضيفاً: "هذه معلومة لا يعرفها أحد".

وتابع بالقول: "اللاعب الذي يشتري الاتحاد، النادي يشتريه ويقدره هو وزملائه اللاعبين"، مؤكدًا: "إن شاء الله حمدالله باق مع الاتحاد".

وكان مهاجم "أسود الأطلس"، البالغ من العمر 32 عامًا، قد انضم لـ "النمور" في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وقاد حمدالله اتحاد جدة لحصد لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ الفريق، بعد تسجيله هدفين في شباك نادي الفيحاء، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد الملك فهد الدولي، مساء الأحد.