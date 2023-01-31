"إرث خاص" للأهلي في مونديال الأندية.. 3 برونزيات وثاني أكثر فريق مشاركة

نشر الثلاثاء ، 31 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتطلع نادي الأهلي المصري للفوز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في المغرب بين 1 و11 فبراير/ شباط.

تأتي مشاركة "المارد الأحمر" في مونديال الأندية بعد أن حل وصيفًا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022، خلف الوداد المغربي الذي يشارك كبطل دوري الدولة المستضيفة.

يمتلك الأهلي إرثًا خاصًا في البطولة، متفوقًا على عدد من الفرق في القارتين الآسيوية والإفريقية.

نستعرض فيما يلي مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وفقًا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

ثاني أكثر فريق مشاركة

يُعد النادي المصري ثاني أكثر فريق ظهورًا في البطولة، بواقع 7 مرات، خلال نسخ: 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الذي شارك في 10 مناسبات.

أكثر فريق خوضًا للمباريات

لعب الأهلي المصري 18 مباراة في مونديال الأندية، حقق الفوز في 6 مباريات مقابل الهزيمة في 11، فيما تعادل مرة واحدة.

أكثر فريق فوزًا بالميدالية البرونزية

يُعتبر الأهلي الأكثر تحقيقًا للمركز الثالث في البطولة، بـ3 مرات، في نسخ: 2006 و2020 و2021، على حساب كل من: كلوب أمريكا المكسيكي وبالميراس البرازيلي والهلال السعودي.

أكثر 3 لاعبين مشاركة مع الفريق

ظهر وائل جمعة ومحمد أبوتريكة وحسام عاشور مع "المارد الأحمر" في 5 نسخ من مونديال الأندية.

محمد أبوتريكة هدّاف نسخة 2006

نال أبوتريكة جائزة الحذاء الذهبي للبطولة، إذ كان أكثر لاعب هز الشباك بـ3 أهداف.