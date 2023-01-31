دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- وجّه الظهير البرتغالي، جواو كانسيلو، رسالة لجماهير مانشستر سيتي قبل انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم، بعد خلاف مزعوم مع مدربه بيب غوارديولا.

وكتب كانسيلو عبر صفحته على إنستغرام: "عندما أكون مواطنا مرة، سأبقى مواطنا دائما، شكرا"، في إشارة إلى لقب مانشستر سيتي "المواطنين".

وكان قد فاجأ بايرن ميونخ الجميع بالفوز بخدمات كانسيلو في غضون 24 ساعة على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء مقابل 70 مليون يورو تقريبا، وفقا للصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

وخسر الظهير البرتغالي مركزه الأساسي في تشكيلة السيتي بعد كأس العالم إذ اعتمد غوارديولا بشكل كبير على كايل ووكر والشاب ريكو لويس في مركز الظهير الأيمن، ونيثان آكي في مركز الظهير الأيسر.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن وقوع خلاف كبير ونقاش حاد داخل مركز التدريب بين الظهير البرتغالي ومدربه الإسباني بسبب عدم وجود تفسيرات لعدم إشراكه بشكل أساسي.

وكانت آخر مباراة لعبها كانسيلو مع السيتي، هي مواجهة مانشستر يونايتد في 14 يناير/كانون الثاني الماضي ولم يشركه المدرب الإسباني في المباريات الثلاث التي تبعت تلك المواجهة.

ويعتزم بايرن الاعتماد على كانسيلو على حساب بنجامين بافارد الراغب بالرحيل بنهاية الموسم ونصير مزراوي المصاب.