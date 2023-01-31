دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، غياب لاعب الفريق، كريستيان إريكسن، عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة، بسبب إصابة في الكاحل.

وأصدر فريق "الشياطين الحمر" بيانًا عبر موقعه الرسمي، كشف عن معاناة متوسط ميدانه من إصابة بالغة، على أن يعود للملاعب في أواخر أبريل/نيسان أو في أوائل مايو/أيار المقبلين، حسب التقييمات الأولية.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيانه: "سيكون غيابه بمثابة خيبة أمل كبيرة للمدرب إريك تين هاغ والمشجعين"، مُضيفًا: "نتمنى جميعًا له حظًا سعيدًا من أجل الشفاء العاجل".

وتعرّض إريكسن للإصابة في مباراة "الشياطين الحمر" ونظيره ريدينغ، السبت الماضي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد اضطر للخروج من الملعب عند الدقيقة 57 في الشوط الثاني.

يُعتبر متوسط الميدان الدنماركي عنصرًا فعّالًا في تشكيل مانشستر يونايتد، قد ظهر في 31 مباراة منذ وصوله إلى "أولد ترافورد" في يوليو/تمّوز 2022.

شارك كريستيان إريكسن (30 عامًا) في 19 مباراة تحت قيادة إريك تين هاغ في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، سجّل خلالها هدفًا واحدًا وقدّم 7 تمريرات حاسمة.