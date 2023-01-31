نشر الثلاثاء ، 31 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن المغرب منافسات كأس العالم للأندية 2022، بين 1 و11 فبراير/ شباط المقبل، بمشاركة أندية: ريال مدريد الإسباني وفلامنغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي.

ومع قرب انطلاق مونديال الأندية، نلقي نظرة على 8 لاعبين يجب أن تراقبهم في البطولة، وفقاً لإحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

سالم الدوسري

يبلغ من العمر 31 عامًا، وينشط في مركز الجناح في صفوف "الأزرق الهلالي".

أحرز 47 هدفًا في 203 مباريات مع الفريق.

يمتلك القدرة على ربط خطي الوسط والهجوم، بالإضافة لامتلاكه اللمسة الأخيرة المميزة لحسم الكرات داخل شباك المنافسين.

أوديون إيغالو

في عامه الـ 33، يشغُل مركز المهاجم مع الهلال.

اعتمد النادي السعودي عليه بصورة كبيرة في تسجيل الاهداف، منذ أن وصل إلى صفوفه في عام 2022، بعد تجربة ناجحة مع نادي الشباب.

سجّل 9 أهداف في 13 مباراة، هذا الموسم.

يحيى جبران

يبلغ من العمر 31 عامًا، ويلعب في مركز الوسط مع الوداد.

نال جائزة أفضل لاعب في البطولة المغربية 2022، وقد توّج مع الفريق بلقب الدوري المغربي مرتين، بالإضافة لدوري أبطال أفريقيا.

كان أحد العناصر والركائز الأساسية في تلك النجاحات التي حققها فريق الدار البيضاء.

أيمن الحسوني

يبلغ من العمر 27 عامًا، وينشط في مركز الجناح مع الوداد.

أحرز 6 أهداف بالإضافة لصناعته لتمريرتين حاسمتين، في الموسم الحالي.

سيكون أحد أعضاء منظومة الفريق في الثلث الأخير لمحاولة صناعة الفرص.

علي معلول

في عامه الـ 33، يشغُل مركز الظهير الأيسر مع الأهلي.

صنع 5 أهداف لزملائه وسجّل هدفين، هذا الموسم.

يعتمد عليه في تحريك الفريق إلى الأمام وصناعة جبهة هجومية قوية من الجانب الأيسر، بفضل انطلاقاته القوية وحركاته الذكية.

كريم بنزيما

يبلغ من العمر 35 عامًا، ويلعب في مركز المهاجم مع ريال مدريد.

أحرز حتّى الآن في الموسم الجاري 13 هدفًا في 19 مباراة.

أحد أبرز العناصر في تشكيل "الميرنغي"، يمتلك القدرة على هزّ الشباك في مختلف الأوقات.

فينيسيوس جونيور



يبلغ من العمر 23 عامًا، وينشط في مركز الجناح مع ريال مدريد.

سجّل في الموسم الماضي 22 هدفًا في 52 مباراة مع الفريق.

كان أحد العوامل المؤثرة على حل عُقد العديد من المواجهات المُعقدة للغاية، على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

غابرييل باربوسا



في عامه الـ 26، يلعب في مركز المهاجم مع فلامنغو.

قاد الفريق للفوز بكوبا الليبرتادوريس في عامي 2019 و2022، يُعرف بأهدافه الحاسمة حتّى في أشد الأوقات على النادي البرازيلي.