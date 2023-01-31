المغربي سليم أملاح يرتدي قميص بلد الوليد الإسباني.. ما تفاصيل الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بلد الوليد الإسباني، الثلاثاء، ضمّ اللاعب سليم أملاح إلى صفوف الفريق، لمدة 4 مواسم ونصف وحتّى عام 2027، قادماً من نادي ستاندارد ليغ البلجيكي.

وقال نادي بلد الوليد عبر حسابه في موقع تويتر: "مرحبا بك سليم أملاح في بلد الوليد ونتمنى لك التوفيق".

كان متوسط الميدان المغربي قد مرّ بمرحلة سيئة مع النادي البلجيكي، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقٍ يقضي بانتقال اللاعب إلى مسابقة (لا ليغا).

لم يشارك سليم أملاح (26 عاماً) سوى في 9 مباريات من أصل 22 مباراة لعبها الفريق في الدوري البلجيكي، هذا الموسم، إلّا أنّه ساهم في 5 أهداف، إذ سجّل 4 وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

كان أملاح أحد العناصر الأساسية الّتي ساهمت في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، من خلال الوصول للدور نصف النهائي.