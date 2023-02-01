دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وقد عملت الأندية على تعزيز صفوفها بأبرز اللاعبين حول العالم بمختلف المراكز.

وحضرت الإثارة تحديداً في اليوم الأخير من "الميركاتو" الّذي صادف أمس الثلاثاء، الموافق 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ كانت جميع الاحتمالات مطروحة حتّى اللحظات الأخيرة.



نستعرض فيما يلي أبرز الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية:

جواو كانسيلو

انضمّ ظهير نادي مانشستر سيتي إلى نادي بايرن ميونخ، على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم الجارين مع أحقية الشراء بـ70 مليون دولار.

جورجينيو

انتقل متوسط الميدان الإيطالي إلى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، قادماً من تشيلسي، بشكل نهائي، وبعقدٍ يمتد لعام ونصف، مقابل 14 مليون دولار.

إينزو فرنانديز

ارتدى لاعب الوسط الأرجنتيني قميص تشيلسي بصفقة مالية تُعد الأغلى في تاريخ مسابقة (البريميرليغ)، وتمتد حتّى 2031، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، وبلغت قيمة الصفقة 121 مليون دولار.

ميخايلو مودريك

انضمّ الجناح الأوكراني لصفوف "البلوز" بعقدٍ مدته 8 سنوات ونصف، قادماً من شاختار دونيتسك الأوكراني.

جواو فيليكس

ارتدى قميص تشيلسي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد حتّى نهاية الموسم الحالي.

كودي غاكبو

بعد تألقه في بطولة كأس العالم الفائتة، انتقل المهاجم الهولندي لنادي ليفربول، قادماً من بي إس في آيندهوفن الهولندي.

أنطوني غوردون

انضمّ الجناح الإنجليزي لنادي نيوكاسل يونايتد، بعقدٍ طويل الأمد، قادماً من إيفرتون.

كيلور نافاس

ضمّ نادي نوتنغهام فورست الحارس الكوستاريكي على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري، من باريس سان جيرمان.

سليم أملاح

انتقل متوسط الميدان المغربي إلى مسابقة (لا ليغا)، ارتدى قميص نادي بلد الوليد بعقدٍ يمتد حتّى 2027.

سفيان بوفال

غادر المهاجم المغربي قارة أوروبا، بعد أن تقرر انضمامه لنادي الريان القطري قادماً من أنجيه الفرنسي.