دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، يوم الثلاثاء، خضوع لاعب الفريق، محمد النني، لعملية جراحية، في لندن، بعد إصابته في ركبته اليمنى.

وكان متوسط الميدان المصري تعرض لإصابة خطيرة خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق.

وأوضح "الغانرز"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النني سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، على أن يتم تحديد مدة غيابه بشكل دقيق في وقت لاحق.

وأضاف: "كل شخص في النادي سيقدم كل الدعم الذي يحتاجه محمد النني، ويعمل معه بجد حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

وكان متوسط ميدان "الفراعنة" عانى من إصابة سابقة أبعدته عن المستطيل الأخضر 8 أسابيع، مطلع الموسم الحالي، قبل أن يعود في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبعد عودته، لعب محمد النني (30 عاما) 7 مباريات فقط مع "الغانرز"، قبل أن يشكو من الإصابة مجددا.