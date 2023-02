لندن، بريطانيا (CNN) – أعرب اللاعب الأوكراني في نادي تشيلسي الإنجليزي، ميخايلو مودريك، عن شعوره بـ"أسف شديد" بعد أن ظهر على الإنترنت في مقطع فيديو يستخدم فيه عبارات عنصرية، وفقًا لبيان أصدره ممثله، الثلاثاء.

وجاء في البيان الذي تلقت CNN نسخة منه: "يأسف ميخايلو بشدة على أي جريمة تسبب فيها الفيديو المنشور على حسابه على TikTok في يوليو/ تموز الماضي، بينما كان ينوي فقط ترديد كلمات أغنية، يأسف ميخايلو لقراره ويقبل تماما أنه لم يكن مناسبًا، تمت إزالة الفيديو منذ ذلك الحين".

وفي بيان لشبكة CNN، قالت جماعة "Kick It Out" المناهضة للتمييز إنها "تدين استخدام جميع العبارات العنصرية، بما في ذلك (الكلمة التي تبدأ بحرف N)، بصرف النظر عن السياق".

وتابعت المنظمة بالقول: "أن هذه الكلمة مسيئة بشدة، واستخدام هذا المصطلح من قبل شخصيات بارزة في كرة القدم يمكن أن يؤدي فقط إلى إبعاد الناس عن اللعبة، من المهم أن يستخدم لاعبو كرة القدم منصتهم البارزة بطريقة إيجابية، ونحن نشجع على أن نرى ميخايلو مودريك قد اعترف بالضرر الناجم عن استخدامه لهذا الافتراء الهجومي".

وأضافت "Kick It Out" في البيان: "تواصل المنظمة العمل عن قرب مع الأندية واللاعبين للحديث عن العنصرية والتمييز ولتثقيف أولئك المنخرطين باللعبة حول ضرورة التعايش مع الآخرين، نحث المشجعين الذين يتعرضون أو يشهدون استخدام عبارات عنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز أن يتواصلوا معنا في (Kick it out) لتخصيص الأشخاص المناسبين وتوكيلهم بتوفير الدعم للمتضررين".

وكان قد انضم مودريك إلى صفوف نادي تشيلسي قادما من شاختار دونيتسك مقابل 75 مليون دولار، و35 مليون دولار كمبالغ إضافية للاعب البالغ من العمر 22 عاما.