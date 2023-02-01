دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني إينزو فرنانديز، قادماً من نظيره بنفيكا البرتغالي.

ونشر حساب "البلوز" فيديو عبر حسابه في موقع تويتر، حمل الإعلان عن الاستحواذ على خدمات متوسط الميدان الأرجنتيني البالغ من العمر 22 عاماً.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن مدة الصفقة تمتد لثماني سنوات ونصف، حتّى يونيو/ حزيران 2031.

فيما كشف نادي بنفيكا أن قيمة الصفقة تبلغ 121 مليون يورو (131.8 مليون دولار) لتكون أغلى صفقة على مر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وسادس أغلى صفقة في تاريخ لعبة كرة القدم، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

شارك إينزو فرنانديز في 17 مباراة بقميص بنفيكا في الدوري البرتغالي، هذا الموسم، ساهم خلالها في إحراز 6 أهداف، إذ سجّل هدفا واحداً وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

كان فرنانديز أحد العناصر الأساسية في تشكيل بطل العالم، منتخب الأرجنتين، في مونديال قطر 2022، وقد نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.