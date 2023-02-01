دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، الأربعاء، سبب عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027، مشيرًا إلى أن مندوب الاتحاد الفلسطينين "أخطأ" بعدم التصويت للمملكة.

وقال الرجوب في مقطع فيديو مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "تحية لجميع الشعوب العربية وللشعب السعودي بملكه وولي عهده والسلطة الحاكمة وأسرة كرة القدم".

وأضاف رئيس الاتحاد الفلسيني قائلا: "واضح أن هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي ولأسباب صحية طارئة وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت".

وختم الرجوب قائلا: "واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر"، حسب قوله.

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قد ذكرت أن الاتحاد الفلسطيني لم يصوت للسعودية في حين صوت الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن السعودية فازت بحق استضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها بعد انسحاب جميع منافسيها الذين كان آخرهم الاتحاد الهندي لكرة القدم.