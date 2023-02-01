دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، خلال اجتماع الجمعية العمومية في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الأربعاء.

ويأتي إعلان فوز السعودية باحتضان منافسات بطولة القارة في نسختها التاسعة عشر، بعد أن انفرد الملف السعودي في سباق الاستضافة، عقب انسحاب الملف الهندي في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وستستضيف الأراضي السعودية النهائيات الآسيوية للمرة الأولى، ومنذ انطلاقها عام 1956.

فيما تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة 2023 بعد تعثر إقامتها في الصين، بسبب جائحة كورونا.

ويُعتبر المنتخب الياباني الأكثر فوزاً بلقب كأس آسيا بواقع 4 مرات، يليه السعودية وإيران بـ 3 مرات لكلّ منهما، ثمّ كوريا الجنوبية الّتي فازت به مرتين.