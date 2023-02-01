دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الريان القطري، مساء يوم الثلاثاء، ضم اللاعب سفيان بوفال إلى صفوف الفريق، قادما من نادي أنجيه الفرنسي.

ونشر حساب "الرهيب" مقطع فيديو عبر حسابه في موقع تويتر، أظهر تعليقات عدد من المشجعين عن المهاجم المغربي وبعض من أهدافه، وعلق قائلا: "بوفال رياني، مرحبا بيك".

ولم يذكر الريان مدة العقد وقيمته، فيما كان نظيره أنجيه قد كشف في وقت سابق عن توصله لاتفاق مع النادي القطري يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف الأخير.

ويأتي تعاقد "الرهيب" مع سفيان بوفال، بعد أن اشتهر بمهاراته الفردية من خلال فنياته العالية وسرعته، في بطولة كأس العالم الماضية، التي أقيمت في الملاعب القطرية.

وساهم بوفال (29 عاماً) في تحقيق منتخب المغرب لإنجاز غير مسبوق في أكبر بطولات العالم، من خلال وصول الفريق للدور نصف النهائي.

وشارك مهاجم "أسود الأطلس" في 13 مباراة مع نادي أنجيه، في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويُعد سفيان بوفال ثاني لاعب مغربي يغادر صفوف أنجيه، خلال سوق الانتقالات الشتوية، إذ كان مواطنه عز الدين أوناحي قد انتقل لنادي أولمبيك مارسيليا مؤخرا.