دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضحت نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، سوزان شلبي، لـCNN أسباب عدم تصويت مندوب الاتحاد الفلسطيني لملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وقالت شلبي في تسجيل صوتي لـCNN: "كان هناك خطأ في الجهاز وظن الجميع أنه لا يوجد تصويت وكان مندوبنا يقف مع الإخوان السعوديين في الخارج فأبلغوه بوجود تصويت".

وأضافت المسؤولة الفلسطينية المنتخبة كعضو في اللجنة التنفيذية بالقول: "فدخلوا بسرعة قبل أن تنتهي الثلاثين ثانية فكان الجهاز مطفيا وعندما حاول تشغيله علقت كبسة التشغيل وظهر التصويت بهذا الشكل".

وأردفت شلبي قائلة: "مباشرة كنت على المنصة مع الإخوة السعوديين وتحدثت مع الأخ ياسر (المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم) وكانت هناك جلسة بين أبو رامي (جبريل رجوب) والأخ ياسر وتم شرح الموضوع وقد حدث الأمر نفسه مع الوفد التركماني".

وأثار امتناع الوفد الفلسطيني عن التصويت لصالح ملف السعودية جدلا واسعا على تويتر وغضبا كبيرا من مغردين سعوديين، قبل أن يوضح رئيس الاتحاد الفلسطيني، جبريل الرجوب، الموقف ويشرح أن خطأ فنيا كان السبب لما حدث.